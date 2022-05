Оперативна інформація станом на 18.00 22.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває вісімдесят восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдавати ракетних та авіаційних ударів по території України.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Залишається загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів наших військ до Східної операційної зони. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань.

У Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Разом переможемо! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

