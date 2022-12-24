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Оперативна інформація станом на 18.00 24.12.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 24.12.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення.

Російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом доби, противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність, проте, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка - Луганської.

На Лиманському напрямку загарбники завдали вогневого ураження по Макіївці, Червонопопівці і Діброві Луганської області, а також Тернах на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Кам’янку, Авдіївку, Водяне, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку під вогонь окупантів потрапили Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області та Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку противник продовжує тероризувати мирне населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Червоногригорівки Дніпропетровської області та Бургунки, Антонівки і Херсона. Є загиблі і поранені серед мирних українських громадян.

В Горностаївці Херсонської області російські окупанти увели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року. Майже на 10 діб місцевим жителям заборонено залишати помешкання та переміщуватися по населеному пункту.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А наші ракетники і артилеристи уразили два райони зосередження живої сили та зенітний ракетний комплекс С-300 окупантів.

Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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