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Операторы Армии дронов за несколько месяцев уничтожили более 1200 единиц бронированной техники оккупантов

Операторы Армии дронов за несколько месяцев уничтожили более 1200 единиц бронированной техники оккупантов

Более 1200 единиц бронированной техники рф операторы Армии дронов уничтожили за несколько месяцев.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, только с июня подразделениями ударных рот БПЛА и специальных подразделений, которые обеспечены программой "Армия дронов", уничтожено 1200 единиц техники россиян. Это сотни миллионов долларов.

"У нас много случаев, когда дрон за 500 долларов может уничтожить танк оккупанта, который стоит от 3 до 5 млн долларов", - рассказал министр.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23102

Новости портала «Весь Харьков»

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