Орбан знову пробиває дно

Цього разу він заявив, що в України немає шансів виграти війну і взагалі — неважливо, хто її розпочав.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-23/ukraine-can-t-win-war-against-russia-hungarian-premier-says)

Прем'єр-міністр Угорщини вважає, що бойові дії можуть припинитися лише тоді, коли росія домовиться про це зі США.

У МЗС України вже відреагували на чергові проросійські заяви Орбана: там кажуть, що своїми словами прем'єр знімає відповідальність рф за її агресію.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/11177

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