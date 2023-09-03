И привёл Монгольскую империю в пример современным государствам / правителям. Тем самым благословив монгольское иго и сдав мощные козыри РФным евразийцам, а заодно В. В. Путину как воображаемому наследнику св. кн. А. Я. Невского.

Папа Франциск прибыл в Монголию, встретился с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом и выступил с речью, в которой упомянул о мире без конфликтов в эпоху после завоеваний Монгольской империи. Его слова приводит пресс-служба Святого престола.

«Да ниспошлют небеса, чтобы сегодня на этой земле, было восстановлено то, что когда-то было Pax Mongolica, а именно отсутствие конфликтов», — сказал он.

Франциск отметил, что прибыл в Монголию в момент, когда страна отмечает важную годовщину — 860 лет со дня рождения Чингисхана.

«Эта модель должна быть оценена по достоинству и вновь предложена в наши дни», — сказал Понтифик.

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Одно из ключевых событий монгольского нашествия на Русь (1237—1241) - взятие Киева объединённым монгольским войском хана Батыя. Осада столицы Киевского княжества продолжалась с 5 сентября до 19 ноября (по другим данным, до 6 декабря 1240 года. За взятием города последовало масштабное разрушение и разграбление бывшей столицы Руси, сопровождавшееся массовой резнёй её жителей. Из 50 тысяч жителей в живых осталось не более 2000.

Численность населения домонгольского периода Киев вновь достиг лишь в XIX веке.

Джерело: espreso.tv

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