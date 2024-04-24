24 квітня 1648 року 4 полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького

«Воювати козаками проти козаків – все одно, що вовком орати», – така приказка побутувала у Речі Посполитій у ХVII столітті. 374 роки тому королівський уряд мав добру нагоду пересвідчитися в її справедливості. Цього дня 4 полки реєстрового козацтва, вислані польським командуванням на придушення повстання гетьмана Богдана Хмельницького, самі повстали і перейшли на бік Війська Запорозького.

11 квітня 1648 року з Корсуня на Запоріжжя для придушення повстання під проводом гетьмана Богдана Хмельницького відправилося польське військо. 8 тисяч вершників рушили суходолом, а піхота у складі 4 козацьких реєстрових полків та двох полків найманців спускалася на байдаках Дніпром. Обидві частини війська мали з’єднатися біля польської фортеці Кодак (нині – Дніпро).

Із Січі назустріч польській сухопутній експедиції вирушили 8 тисяч козаків та 4 тисячі кримських татар. 19 квітня союзники атакували польське військо на березі лівої притоки Інгульця під назвою Жовті Води, змусили його закласти табір та оборонятися.

Не дочекавшись біля Кодака польського війська, реєстрові козаки на байдаках вирушили на Січ на Микитиному Розі (біля нинішнього Нікополя) і прибули туди 23 квітня. Наступного дня у Кам’яному Затоні (нині на його березі – місто Кам’янка Дніпровська) реєстровці на Чорній раді ухвалили рішення перейти на бік Хмельницького.

Ось як описував це повстання комендант Кодака Криштоф Ґродзицький: «Один ухопив корогву і почав кликати до Чорної ради. З Чорної ради побігли всі за ним. Ілляш осавул кинувся до рушниці та до них, але його зараз почали бити обухами, вхопили і так само всіх інших старшин – побрали живцем і вже другого дня після ради повбивали. Вибрали старшину: гетьманом Джалалія, а осавулом Кривулю. Була рада у них закликати орду і хана та йти разом добувати пана комісара, а потім на Кодак».

З Кам’яного Затону повсталі реєстрові козаки повернулися до Кодака, а звідти вийшли до верхів’я Жовтих Вод. 5 травня вони приєдналися до війська Хмельницького і билися проти польського війська в урочищі Жовті Води.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8337

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