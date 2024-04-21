Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:04
Просмотров: 80

10 років «візитці Яроша»

10 років «візитці Яроша»

Перший наступальний бій українських бійців стався 20-го квітня 2014 року в районі Словʼянська.

Саме тоді і виник «мем» про «візитку Яроша», як реакція на пропаганду російських ЗМІ та сепаратистів, котрі, в числі інших доказів причетності «Правого Сектора» до перестрілки біля Слов'янська надавали візитівку, знайдену, як припускалося, в ущент згорілому автомобілі, у зв'язку з чим українці почали жартувати про незнищенність та надприродну силу «візитки».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52350

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дуже правильний крок. З трагічною передісторією
Сегодня 07:53    20
росіяни завдали збитків довкіллю України у розмірі 2,4 трлн грн
Сегодня 07:50    23
Инфографика российских авиабомб, которые не долетели до территории Украины.
Сегодня 07:45    43
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:39    34
САП. Актуальні події 15 – 19 квітня 2024 року:
Сегодня 07:34    54
«У Слов'янську ліквідовано французьких найманців». Це – неправда
Сегодня 07:23    61
Оперативна інформація станом на 06.00 21 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:18    72
Фахівці CERT-UA виявили нову кіберзагрозу для ЗСУ: для атак використовують соціальну інженерію
Сегодня 07:12    82
Палата Представників Конгресу США ухвалила проєкт закону про підтримку України
Сегодня 07:11    82
Військові контррозвідники СБУ спалили дронами ворожі танки та артилерію
Сегодня 06:54    88
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 