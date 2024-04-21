10 років «візитці Яроша»

Перший наступальний бій українських бійців стався 20-го квітня 2014 року в районі Словʼянська.

Саме тоді і виник «мем» про «візитку Яроша», як реакція на пропаганду російських ЗМІ та сепаратистів, котрі, в числі інших доказів причетності «Правого Сектора» до перестрілки біля Слов'янська надавали візитівку, знайдену, як припускалося, в ущент згорілому автомобілі, у зв'язку з чим українці почали жартувати про незнищенність та надприродну силу «візитки».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/52350

Новости портала «Весь Харьков»