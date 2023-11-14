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Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про «масовані удари по містах України».

Тому ми не втомлюємось закликати українців довіряти винятково офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці та не втрачати пильність.

Детально про методи, якими пропаганда вкотре намагається залякати українців – у графіці

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Джерело: https://t.me/spravdi/34630

Новости портала «Весь Харьков»

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