Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли

Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про «масовані удари по містах України».

Тому ми не втомлюємось закликати українців довіряти винятково офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці та не втрачати пильність.

Детально про методи, якими пропаганда вкотре намагається залякати українців – у графіці

Джерело: https://t.me/spravdi/34630

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