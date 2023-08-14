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Парафіяни УПЦ МП влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври.

Парафіяни УПЦ МП влаштували провокації на території Києво-Печерської лаври.

Учасники "молитовного стояння" стверджують, що поліція не дозволяє передавати їжу та воду їх однодумцям, котрі забарикадувалися на території Нижньої лаври, та не пускають туди священників.

Водночас Господарський суд Києва визнав законним рішення заповідника розірвати договір про безоплатне користування державним майном із УПЦ МП.

Тож перебування священників на цій території є незаконним.

Що ж до доступу вірян, то його обмежили, оскільки вони заважали комісії Мінкульту приймати майно.

Рішення забарикадуватися було ухвалено саме ними, поліція людей на території лаври не зачиняла.

Джерело: https://t.me/znua_live/107158

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