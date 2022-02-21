Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)

Водитель внедорожника выехал на встречную полосу движения, и это удалось заснять на видео очевидцам.

О нарушителе сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Харьковской области.

Видео с нарушением ПДД разместили в соцсетях, где его и увидели патрульные. Они оперативно разыскали мужчину. По ходу дела выяснилось, что водитель автомобиля Range Rover — злостный нарушитель правил, он делает это постоянно.

За нарушение п.11.4 ПДД Украины (на дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги) водителя оштрафовали.

Патрульные разыскали правонарушителя. С нарушением мужчина был согласен. На водителя составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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