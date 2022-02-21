Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)
Водитель внедорожника выехал на встречную полосу движения, и это удалось заснять на видео очевидцам.
О нарушителе сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Харьковской области.
Видео с нарушением ПДД разместили в соцсетях, где его и увидели патрульные. Они оперативно разыскали мужчину. По ходу дела выяснилось, что водитель автомобиля Range Rover — злостный нарушитель правил, он делает это постоянно.
За нарушение п.11.4 ПДД Украины (на дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги) водителя оштрафовали.
Патрульные разыскали правонарушителя. С нарушением мужчина был согласен. На водителя составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
Источник: objectiv.tv
Автор: Александра Прудникова