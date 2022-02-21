Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 93

Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)

Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)

Водитель внедорожника выехал на встречную полосу движения, и это удалось заснять на видео очевидцам.

О нарушителе сообщили в Telegram-канале патрульной полиции Харьковской области.

Видео с нарушением ПДД разместили в соцсетях, где его и увидели патрульные. Они оперативно разыскали мужчину. По ходу дела выяснилось, что водитель автомобиля Range Rover — злостный нарушитель правил, он делает это постоянно.

За нарушение п.11.4 ПДД Украины (на дорогах с двусторонним движением, имеющих по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги) водителя оштрафовали.

Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)

Патрульные разыскали правонарушителя. С нарушением мужчина был согласен. На водителя составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Патрульные оштрафовали водителя Range Rover, систематически нарушающего ПДД в Харькове (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове машинам массово прокалывают колеса (ФОТО)
Сегодня 08:34    204
В Харькове родители Николая Харьковского могут попасть в тюрьму
Сегодня 08:08    174
АТ «Укрзалізниця» запустило модернізовану електричку замаршрутом Харків - Бахмут (ВИДЕО)
Сегодня 07:42    131
В Харькове трамвай врезался в машину (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня 07:16    175
Пожарные оперативно ликвидировали пожар в торговом павильоне в Харькове (ФОТО)
Сегодня 06:50    179
В Харькове "Газель" провалилась в огромную яму на дороге (ФОТО)
Сегодня 06:24    298
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    202
Погода в Харькове подробно
Сегодня 00:15    264
На Героев Труда трамвай протаранил легковушку
20.02.2022 17:34    459
Три человека пострадали в ДТП на улице Шота Руставели
20.02.2022 17:11    424
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 