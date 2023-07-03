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Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів «Ураган» часів Другої світової війни.

Ці літаки Велика Британія відправила до срср у 1941 році в межах лендлізу.

Згідно із законодавством про ленд-ліз, радянський союз був зобов’язаний оплатити будь-яку передану військову техніку, яка залишилася неушкодженою після закінчення війни. Щоб цього уникнути, винищувачі були навмисно пошкоджені та закопані.

У них вилучили інструменти, радіостанції, кулемети тощо. Потім витягли тракторами з сусіднього аеродрому, розбили, скинули в неглибокий яр і засипали землею.

Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів «Ураган» часів Другої світової війни.

Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів «Ураган» часів Другої світової війни.

Під Києвом знайшли рештки 8 британських винищувачів «Ураган» часів Другої світової війни.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34294

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