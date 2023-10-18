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Підриви торгових суден на морських мінах – це наслідки російської агресії

Підриви торгових суден на морських мінах – це наслідки російської агресії

Центр стратегічних комунікацій пояснює

16 жовтня біля берегів Румунії в Чорному морі на міні підірвався танкер Ali Najafov. Судно зазнало незначних ушкоджень, екіпаж не постраждав.

▶️ російська агресія проти України перетворила Чорне море на театр воєнних дій, де існує підвищена небезпека для судноплавства.

▶️ Цивільні судна на чорноморських комунікаціях потерпають від мінної загрози. Протягом жовтня вже друге судно підірвалося на морській міні.

▶️ Мінна загроза – це спільна проблема причорноморських країн. Ефективне тралення фарватеру стане внеском у безпеку функціонування нового морського коридору, прокладеного Україною після виходу рф із «зернової угоди».

▶️ Україна вітає ініціативу Туреччини, Румунії та Болгарії разом протидіяти морським мінам та готова докласти усіх зусиль задля забезпечення безпеки чорноморського судноплавства.

Джерело: https://t.me/spravdi/34077

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