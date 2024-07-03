Пекло для окупантів від “привидів” з ГУР

Воїни підрозділу ГУР МО України “Ghost” продовжують нічні полювання на окупантів та їхню техніку.

На одному із напрямків фронту “привиди” спалили два місця базування російських окупантів, знищили розташоване на даху будівлі вороже обладнання для зв’язку й спостереження, а також ― паливозаправник та декілька одиниць легкої автомобільної техніки загарбників.

Земля повинна горіти під окупантами!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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