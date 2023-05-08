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Переселенці можуть стати жертвами шахраїв: у Мінреінтеграції розповіли найпоширенішу схему

Переселенці можуть стати жертвами шахраїв: у Мінреінтеграції розповіли найпоширенішу схему

Шахраї перемкнули свою увагу на переселенців і пропонують їм нібито "допомогу" для ВПО від міжнародних організацій.

У Мінреінтеграції розповіли, що треба знати, щоб не потрапити "на гачок" аферистів.

"Небезпека в тому, що аферисти крім іншого створюють фішингові сайти, які за інтерфейсом нагадують сайти для оформлення соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів", - попередили у відомстві.

Спеціалісти зазначають, що вся інформація про отримання допомоги від міжнародних донорів публікується виключно на офіційних сайтах державних органів та міжнародних організацій. При цьому, на офіційному ресурсі дійсно можуть запитати анкетні дані та номер банківського рахунку.

"Але міжнародний донор ніколи не буде просити надати дані щодо банківської картки. Тому у жодному разі не надавайте номер банківської картки, CVV-код і PIN-код до вашої картки", - нагадують в "Мінреінтеграції".

Про випадки шахрайських дій повідомляйте до Національної поліції за номером: 102.

Джерело: tribun.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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