Переваги від теракту на ЗАЕС для росіян будуть значно меншими, ніж недоліки - ISW

Переваги від теракту на ЗАЕС для росіян будуть значно меншими, ніж недоліки, але виключати варіант з його вчиненням не можна у жодному разі — Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків, неконтрольованість наслідків теракту на ЗАЕС може зупинити росіян від здійснення цього задуму, проте, враховуючи досвід підриву Каховської ГЕС, очікувати від окупантів можна чого завгодно.

В ISW вважають, що рф може використати три сценарії:

● скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище;

● створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроектовані таким чином, щоб це було важко зробити;

● спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

"Жоден з цих варіантів не дасть росіянам більшої військової користі, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити", — підкреслили аналітики.

В Інституті вважають, що ядерні погрози можуть використовуватись росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на Півдні, а також для створення тиску на Захід перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі.

Джерело: https://t.me/znua_live/100529

З Запорізької АЕС поїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

До 5 липня рекомендували евакуюватися і українським співробітникам, які підписали контракт з "Росатомом".

Крім того, на ЗАЕС та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

"Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку "в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну", - зазначають у розвідці.

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