Пицца для сирот, уха из голов осетра и концерты "Песняров": как подкупают избирателей в регионах

В регионах Украины кандидаты в депутаты по мажоритарным округам прибегают к все более необычным способам подкупа избирателей.

Об этом сообщают корреспонденты "Прямого".

"Во Львовской области зафиксировали своеобразный рекорд - на службе божьей минимум по два кандидата в депутаты", - рассказывает львовская корреспондентка Прямого Ольга Залиско. По ее словам на 12 мажоритарных мест из Галичины претендуют 150 кандидатов.

Корреспондентка рассказала, что некоторые из кандидатов используют лотереи для сбора персональных данных избирателей. А на Прикарпатье кандидат в депутаты привез промаркированную своим именем брусчатку.

Чтобы легализовать подкуп избирателей во Львовской области, кандидаты в депутаты используют собственные благотворительные фонды. Так, один из кандидатов заказал пиццу детям-сиротам, а другой свозил детей на экскурсию в Киев.

В Одесской области избирателей "агитируют" благодаря купальскому празднику. "Повсюду проводят шашлычки из слабоалкогольными напитками и гитаристами", - рассказал одесский корреспондент Прямого Богдан Максимец.

На юге области один из депутатов угощал избирателей ухой из голов краснокнижных осетров.

Также кандидаты в депутаты проводят ряд агитационных концертов, в том числе к избирательной кампании привлекли советскую группу "Песняры", цыганского певца Петю Черного и украинского поп-идола Олега Винника.

Источник: prm.ua

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