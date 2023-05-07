Итак, в Белгородской области продолжают находить разбросанные то там, то сям, по полям, по лесам, по озёрам, по садам, а порою и по самому Белгороду российские планирующие бомбы.

Как же так получилось, что это wunderwaffe стало угрозой для самих же россиян?

На самом деле, ничего удивительного в этом нет и с самого первого дня, как РОВ стали применять на своих ФАБ-500 М62 так называемые модули планирования и коррекции полёта, которые потом ещё и переименовали, я подчёркивал, что это крайне халтурный, кустарный продукт с низкой надёжностью.

Что же, за тот период, за который их успели РОВ применить, собралось больше подробностей из чего конкретно состоят эти модули и почему очередное российское wunderwaffe это очередное творение из навоза и палок. Но, для начала, немного предыстории.

12 марта 2023 в Кубышевском районе Донецка на головы местным жителям рухнула бомба ФАБ-500 M62 с российским модулем управления и коррекции, делающим из бомбы свободного падения планирующую. Вот только сам модуль в ходе этого инцидента приземлился в 500 метрах от бомбы.

В россии несколько лет разрабатывался и испытывался управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного типа 9-А-7759 "Гром". Данный блок имел инерциально-спутниковый комплекс с помехозащищенным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS.

Но этот комплекс оказался очень дорогим и технологически затратным, поэтому от него отказались. А вот в 2022-м появилась необходимость в том, чтобы придать бомбам возможность дальнего планирования. И в контексте отказа от "Грома" стали генерировать кустарные поделки.

Модуль который сейчас массово "варят" Кулибины, представляет собой весьма примитивную конструкцию из крыла, приводящегося в полётное положение после сброса, посредством пружинного устройства, находящегося под натяжением. Сдерживает устройство - защёлка.

В процессе сброса бомбы, одновременно производится постановка модуля в полётное положение - то есть, раскрытие крыла и взведение бомбы в боеспособное состояние. И вот тут начинается самое интересное, а именно - вероятность того, что что-то у этого процесса пойдёт не так.

Во-первых, очень высока вероятность того, что защёлка на кустарном модуле не откроется, следовательно, крыло не будет приведено в полётное состояние. То есть, "планирующая" бомба, в боевом режиме, становится свободнопадающей. Привет Белгород!

Во-вторых, во время сброса если даже всё срабатывает и крыло раскрывается, то из-за качества материалов, из которых россияне "варят" модули и кривых расчётов конструкции, модуль имеет высокую вероятность развалиться во время полёта бомбы, что снова делает её свободнопадающей.

Дело в том, что расчётные возможности модуля оказались изначально неверными и он испытывает перегрузки по весу, а так же аэродинамические проблемы. Это одна из причин, по которой РОВ начинают переходить на использование бомб ФАБ-250. ФАБ-500 слишком тяжёлые для модулей.

Ну и в третьих. Приведение бомбы в боеготовое состояние при сбросе не всегда проходит гладко. То есть, бомба может быть сброшена, модуль раскрыть крыло, но по достижения цели бомба не взорвётся. И сейчас по российским полям немало разбросано таких бомб, у которых не взвёлся взрыватель.

Все эти проблемы были известны с первых же дней применения модулей на бомбах, но модуль настолько дешёвый, а бомб так много у россиян, что им было плевать на потерю даже 50% сбрасываемых бомб, ведь другие 50% всё же достигают своей цели. Но, скрыть дефективность бомб уже невозможно.

Тем более, они начинают падать на российские города в лучших традициях "сами себя разбомбим, чтобы НАТО боялось"! Пока не на жилые дома, но очень близко к ним, а потому, так или иначе, но складывающиеся многоэтажки Бахмута отзовутся в один день/ночь эхом в Белгороде.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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