По поводу новой эскалации между Арменией и Азербайджаном

● На сегодня (вчера) были назначены досрочные выборы главы непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

● Азербайджан предупредил Армению о последствиях и заявил, что "любые запланированные так называемые "выборы президента" незаконного образования" будут расценены как провокация.

● Выборы состоялись. Новым главой непризнанной "НКР" стал Самвел Шахраманян, ранее был секретарём совбеза "НКР", имеет звание генерал-майора.

● Иран по дипломатическим каналам призвал Азербайджан воздержаться от любых агрессивных действий, а публично заявил, что не потерпит посягательств на изменения границ Армении.

● Много сообщений о стягивании войск к южным и восточным границам Армении, а также в регион Нагорного Карабаха. Но:

- не все эти видео геолоцированы, эти видео часто используются для ИПСО;

- важно различать границы Нагорного Карабаха и границы суверенной Армении.

● Что точно геолоцировано:

(1) Армянская техника у границ с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана (юг Армении).

(2) Азербайджанская техника у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

(3) Иранская техника у границ с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана (северо-запад Ирана).

● Много сообщений о перемещении войск внутри Азербайджана. Азербайджан проводит военные учения с мобилизацией резервистов, которые были анонсированы ещё 22 августа.

Риск эскалации высокий, хотя она не неизбежна. Будем следить.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13074

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