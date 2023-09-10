Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 81

По поводу новой эскалации между Арменией и Азербайджаном

По поводу новой эскалации между Арменией и Азербайджаном

● На сегодня (вчера) были назначены досрочные выборы главы непризнанной "Нагорно-Карабахской республики".

● Азербайджан предупредил Армению о последствиях и заявил, что "любые запланированные так называемые "выборы президента" незаконного образования" будут расценены как провокация.

● Выборы состоялись. Новым главой непризнанной "НКР" стал Самвел Шахраманян, ранее был секретарём совбеза "НКР", имеет звание генерал-майора.

● Иран по дипломатическим каналам призвал Азербайджан воздержаться от любых агрессивных действий, а публично заявил, что не потерпит посягательств на изменения границ Армении.

● Много сообщений о стягивании войск к южным и восточным границам Армении, а также в регион Нагорного Карабаха. Но:

- не все эти видео геолоцированы, эти видео часто используются для ИПСО;

- важно различать границы Нагорного Карабаха и границы суверенной Армении.

● Что точно геолоцировано:

(1) Армянская техника у границ с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана (юг Армении).

(2) Азербайджанская техника у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

(3) Иранская техника у границ с Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана (северо-запад Ирана).

● Много сообщений о перемещении войск внутри Азербайджана. Азербайджан проводит военные учения с мобилизацией резервистов, которые были анонсированы ещё 22 августа.

Риск эскалации высокий, хотя она не неизбежна. Будем следить.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13074

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Покрышки и самолёты
Сегодня 08:36    65
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:33    60
Харківщина, 10 вересня
Сегодня 08:17    67
Звільнимо Крим ― і Чорне море стане безпечним, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 08:12    79
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    83
Разогнали фейк о мобилизации мужчины со 2-й группой инвалидности
Сегодня 08:00    83
Генсек НАТО з трибуни Європарламенту відповів усім ненормальним коцам про контрнаступ ЗСУ
Сегодня 07:48    109
Сьогодні в Україні відзначають День танкіста.
Сегодня 07:33    103
російський фарс приречений на провал. Що слід знати про фейкові вибори окупантів на ТОТ?
Сегодня 07:20    89
Оперативна інформація станом на 06.00 10 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:10    98
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 