По сети гуляет видео уничтоженного российского танка Т-90М "Прорыв" в районе Покровска

Практически всем понравилась, как обычно, отлетевшая в сторону башня танка, весьма художественно пронзившая земную твердь стволом.

Но, в этом видео это не самое интересное.

Паблик "Танки. История и современность. Btvt.info (https://t.me/btvt2019/14907)" обратил внимание на то, что на ОБТ шасси со старыми гусеницами Т-72 (613.44.030). В свою очередь, на модернизированных Т-72Б и Т-90 такие траки с начала 2000-х не устанавливались.

Интересно, по какой такой причине, на танке Т-90М "Прорыв" был установлен тип гусениц, который четверть века на таких танках не устанавливается?

Как минимум два варианта ответа на этот вопрос. Первый - натянули то, что оставалось на складах, а на складах всё больше и больше остаётся старья. Второй - это расконсервированный Т-90 второй половины 1990-х, один из первых серийных, который после возвращения в строй и модернизации до уровня "М", так и не получил новых гусениц, сохранив старые траки, с которыми на хранение в своё время и отправился.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22676

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