Подкрался незаметно

Пиар-команда первого лица кровавого московского режима работает над переключением масс на позитив. Однако труп "спецоперации" все больше и больше заполняет своим зловонием и без того затхлую атмосферу позднего путинизма. Чаморошные попытки отыскать некие конструктивные зацепки, чтобы оттолкнуться от дна, не выглядят убедительными. Фокусирование внимание россиян на экономической тематике либо вопросах молодежи – форменное издевательство.

Только сейчас начали всплывать обрывочные сведения о работе банкиров Грефа и Набиуллиной над оценками разрушительных эффектов от возможного вторжения в Украину. Угроза краха, катастрофический коллапс, роковая ошибка. Примерно так были обрисованы мысли думающих людей обиженному фюреру, но их презентации и месседжи остались неуслышанными.

Пока кремлевский пациент разглагольствует о прохождении пика трудностей, позитивных стимулах от санкций, росте доходов россиян с минимальными заработками, профильные специалисты совсем не разделяют его бравурных сентенций. Глава "Сбербанка" Греф никак не может рассмотреть намека на приближение завершения кризиса в экономике РФ.

Теми же категориями излагает мысли Набиуллина. Инфляция будет замедляться, но цены будут расти. Девалютизация повышает спрос на рубль, но российская экономика все больше зависит от глобальной конъюнктуры, а там кризисные явления. Схема частичной компенсации инвесторам, чьи активы заморожены, не работает, а гарантий разблокировки активов нет. На рынке труда нарастает дефицит работников из-за перманентной мобилизации. Проще говоря, начав спецоперацию, великий геополитик выстрелил себе в голову, но пока истеблишмент продолжает глотать голого короля. Хотя пора бы присмотреть тупиковому персонажу фонарный столб.

Страшно подумать, что Путин на следующей неделе будет заливать по теме молодежной политики "в современных условиях". Если в экономике все покрыто пеленой страшной неизвестности, то по части обустройства жизни молодежи все более четко. Здесь просто стабильная беда. В стране рождаемость уменьшилась на 25% за последние пять лет. Коэффициент рождаемости снизился с 1,7 до 1,5 на 1 000 человек населения. Много абортов, разводов, депрессии и детских самоубийств. Специалисты отмечают потери населения России в 1991-2021 годах — 16-17 миллионов человек. Это превышает потери в Великой Отечественной войне. Т.е. здесь, похоже, Путин реально переплюнул Сталина. Учитывая кампанию могилизации-2022, антирекорд будет побит. Россия превращается в страну деградантов и калек. Путин же при параде будет топорно складывать светлое будущее молодежи РФ из кубиков с буквами П, Е, С, Е, Ц...

Находящиеся в глухом тупике путинцы ищут хоть малейший повод для улучшения своих позиций. С определенным энтузиазмом в Москве была встречена заметка бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Патриарх американской внешней политики, доктор дипакадемии при МИД России и иностранный член РАН откорректировал свое видение войны в Украине. Лоялист российских элит наконец пришел к выводу о бессмысленности финляндизации Украины и ее будущем месте в рядах членов НАТО. Четкого видения границ свободной и независимой Украины у Киссинджера нет. Он упоминает лишь о линии прекращения огня по состоянию на 24 февраля и проведении референдумов под международным контролем в особенно расколотых регионах. Крым и "ЛДНР" ему видятся, как части России, которую нельзя принижать, ведь "на протяжении более полутысячелетия она вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил". Также недопустимы распад России или уничтожение ее способности к ведению стратегической внешней политики.

С каждым новым текстом Киссинджер все ближе приближается к пониманию последствий войны. Но он по-прежнему сильно недооценивает украинский народ, и норовит задобрить российского агрессора, который стремительно теряет суверенитет. Достигнуть так баланса явно не получится.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/777

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