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Подразделениями ПВО ДШВ с начала Курской операции было уничтожено 149 средств воздушного нападения противника

Подразделениями ПВО ДШВ с начала Курской операции было уничтожено 149 средств воздушного нападения противника

Так, по состоянию на 31 октября, с начала проведения Курской операции подразделениями ПВО Десантно-штурмовых войск ВС Украины всего было уничтожено 149 воздушных целей противника из которых 3 вертолета (два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8) и 146 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

А именно: 97 разведывательных БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam и т.п.) и 48 ударных БПЛА (Shahed, Герань). Также был приземлен один разведывательно-ударный российский беспилотник Орион.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/44860

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