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Пожар в доме престарелых на Залютино: в Генпрокуратуре назвали предварительную причину

Пожар в доме престарелых на Залютино: в Генпрокуратуре назвали предварительную причину

По предварительным данным, причиной пожара в доме престарелых на улице Нижней Гиевской стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По факту пожара, в результате которого погибли 15 человек, Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство.

По данным Генпрокурора, уголовное производство открыто по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, сегодня, 21 января в 15:03 в Харькове на улице Нижней Гиевской, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

В результате ЧП погибли 15 человек, есть пострадавшие.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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