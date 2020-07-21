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Полицейский выпрыгнул с 13 этажа за педофилом
Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан. Майор находится в больнице.
В Казахстане полицейский выпрыгнул из окна на 13 этаже, чтобы поймать педофила, пишет Polisia.kz.Полицейский получил перелом ступни и находится в больнице.
Майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду и, представившись сантехниками, зашли в квартиру к подозреваемому, сообщает полиция.
Когда правоохранители попытались арестовать преступника, тот забежал в комнату и выпрыгнул в окно. Майор прыгнул следом. Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан.
Источник: Новости Ю
Темы: полиция
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