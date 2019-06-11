Полиция расследует причины падения металлоконструкции во время предвыборного концерта
Как сообщал Южный курьер, во время предвыборного концерта на Потёмкинской лестнице от сильного порыва ветра упала массивная металлоконструкция со встроенными аудиоколонками.
Несмотря на то, что в результате случившегося никто не пострадал, сегодня стало известно, что Приморское районное отделение полиции внесло инцидент в журнал единого реестра.
Пресс-служба Нацполиции в Одесской области отмечает, что избежать возможных травм пришедшим на концерт помогли находившиеся поблизости курсанты Одесского государственного университета внутренних дел.
Согласно установленному протоколу, сотрудники правоохранительных органов должны исследовать детали произошедшего и определить причины падения металлической конструкции.
Напомним, что мероприятие, во время которого произошёл инцидент, проходило в поддержку партии двух Геннадиев - Кернеса и Труханова «Доверяй делам».
Источник: uc.od.ua