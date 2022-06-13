Новости из США. Пятница-воскресенье, 10-12 июня 2022. Краткая сводка

Очень значимых новостей в эти дни не было. Все основные медиа обсуждали первые из серии открытых слушаний в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года и находятся в ожидании следующих слушаний. Они состоятся в понедельник в 10 утра по времени Восточного Побережья и вновь будут транслироваться по телевидению. Под предыдущей сводкой новостей, посвященным предыдущим слушаниям, многие высказывали надежду, что, быть может, то, что говорят на слушаниях, будет способствовать прозрению хотя бы некоторых сторонников Трампа и уменьшению их числа. Дело, однако, в том, что сторонники Трампа смотрят в первую очередь телеканал Фокс. А этот телеканал слушания не транслирует, но ведет против них «контрпропаганду», объявляя их «партийной охотой на ведьм» и заявляя устами ведущих, что 6 января – это провал в работе капитолийской полиции, подчиняющейся спикеру Палаты Представителей Нэнси Пелоси, а больше разбираться там не в чем и никакой связи мятежников, штурмовавших и захвативших Капитолий с Трампом не существует.

Слушания в понедельник будут посвящены кампании дезинформации, которую вели Трамп и его приближенные после выборов, о том, что «выборы сфальсифицированы», что «Трамп выиграл», но у него «украли выборы».

А сейчас краткая сводка других новостей за последние три дня.

* В пятницу опубликованы данные об инфляции в мае. Она выросла до 8.6% - то есть, настолько выросли цены в США по сравнению с маем прошлого года. Это самая высокая инфляция с 1981 года.

Наибольший вклад в рост цен вносят цены на топливо и продовольствие, а также цены на товары, попавшие в разряд дефицитных из-за нарушений цепочек поставок по импорту из-за пандемии. Рост цен на топливо и продовольствие напрямую связан с российской агрессией против Украины, ростом цен на нефть и опасений всемирного продовольственного кризиса из-за невозможности импорта украинской сельскохозяйственной продукции традиционным морским путем. Цена на бензин в США возросла в 1.5 раза после 24 февраля. Цена на нефть продолжает расти, а в США цена на бензин растет сразу же автоматически, поскольку привязана к цене на нефть.

Инфляция очень отрицательно сказывается на рейтинге президента, даже несмотря на то, что в стране продолжается рост экономики, создаются рабочие места, безработица упала до 3.6%, то есть практически до уровня, который был перед пандемией. Однако, для основной массы людей оценка работы власти базируется на «критерии холодильника» - насколько он полон и сколько стоит его заполнение. Джо Байден называет инфляцию «путинской инфляцией», но для обывателя не важны объяснения и названия – важно лишь его, обывателя, собственное экономическое положение по все тому же «критерию холодильника».

- Ссылаясь на разные источники вокруг Белого Дома, журналисты говорили в последнее время о готовящемся визите Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Президент в воскресенье сам подтвердил, что такая поездка готовится. И хотя он отрицал, что темой переговоров в Саудовской Аравии будет только вопрос цены на нефть, говоря о том, что это будут переговоры по широкому кругу вопросов, в том числе по установлению мира на Ближнем Востоке, вопрос об увеличении добычи нефти Саудовской Аравией и странами ОПЕК с целью снизить цену на нефть будет, конечно, основным вопросом.

Это непростая задача для Джо Байдена, поскольку еще во время предвыборной кампании 2020 года он резко критиковал Саудовскую Аравию и ее фактического правителя наследного принца Мохаммеда бин Салмана за нарушения прав человека и организацию зверского убийства журналиста Джамала Кашоги, гражданина Саудовской Аравии, политического эмигранта, работавшего в газете Вашингтон Пост и являвшегося постоянным жителем США.

Политика, однако, вещь сложная. И нынешняя ситуация требует действий и непростых переговоров. Саудиты, обсуждая вопрос об увеличении добычи нефти, выдвинут свои требования – будут стремиться получить что-то от США – от современного оружия до содействия в реализации тех или иных своих специфических политических и экономических интересов.

Дважды – в 1986 году и в 2014 году США смогли договориться с Саудовской Аравией о значительном увеличении ею и странами ОПЕК добычи нефти, после чего цена на нефть падала с $32 до $10 в 1986-1987 годах году и с $130 до $30 в 2014-2015 годах. При этом в 1986 году президент Рейган посылал в Эр-Рияд на переговоры своего директора ЦРУ Уильяма Кейси. В 2014 году президент Обама сам совершил визит в Эр-Рияд.

Снижение цены на нефть в нынешней ситуации способствовало бы как снижению инфляции в США и в других странах (в странах еврозоны, например, инфляция немногим уступает американской и составляет 8.1%), так и, что очень существенно, уменьшению доходов империи зла от продажи своей нефти.

* Двухпартийная группа сенаторов заявила в воскресенье, что после двухнедельных переговоров достигла договоренности о параметрах закона, который должен по крайней мере на сколько-то уменьшить вероятность массовых убийств с применением огнестрельного оружия.

Законопроект предусматривает усиленные проверки прошлого покупателей оружия, чтобы дать властям время проверить данные о психическом здоровье любого потенциального покупателя оружия в возрасте до 21 года и его возможных правонарушениях, а также положение, которое запрет на владение оружием домашним насильникам. Законопроект предусматривает выделение финансирования для штатов, чтобы они принимали так называемые законы «красного флажка», позволяющие властям конфисковывать оружие у людей, считающихся опасными, а также выделение средств на ресурсы в области укрепления психического здоровья в целом и на укрепление безопасности и психического здоровья в школах, в частности.

Меры не слишком значительные, но это все, о чем смогла договориться двухпартийная группа сенаторов, включающая 10 умеренных республиканцев (а минимум 10 республиканских голосов необходимо для принятия законопроекта в Сенате, где согласно правилу филибастера требуется 60 голосов для принятия законопроектов).

Республиканцы, получающие значительные финансовые пожертвования от NRA – ассоциации производителей стрелкового оружия, традиционно являются противниками любых ограничений на продажу оружия.

Парадокс состоит в том, что, например, в таком штате как Техас, купить бутылку пива можно только достигнув 21 года, а купить полуавтоматическую винтовку AR-15, легко превращаемую в автомат, можно с 18 лет. И именно такая покупка была совершена в подарок себе к 18-летию недавним убийцей 19 детей и двоих учителей в школе в техасском городе Ювалде.

* В штате Айдахо в субботу был арестован 31 член ультраправой военизированной организации сторонников власти белых «патриотический фронт». Они готовили нападение на ЛГБТ-прайд. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью организации массовых беспорядков.

Следующая сводка в понедельник вечером по американскому времени будет посвящена вторым открытым слушаниям в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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