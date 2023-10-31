Сегодня 06:46
Просмотров: 111
Польські перевізники погрожують закрити кордон для України — "Укравтопром"
Польские перевозчики угрожают перекрыть польско-украинскую границу до конца года, – Укравтопром
Участники акции планируют собраться 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчова-Краковець в 10:00. Забастовка уже согласована с местными властями.
Их причина – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
Польские перевозчики требуют доступ к «Шляху», вернуть украинским перевозчикам разрешения, отдельные очереди для авто на еврономерах и для пустых фур и другое
Джерело: https://t.me/u_now/116803