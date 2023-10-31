Польські перевізники погрожують закрити кордон для України — "Укравтопром"

Польские перевозчики угрожают перекрыть польско-украинскую границу до конца года, – Укравтопром

Участники акции планируют собраться 3 ноября вблизи пункта пропуска Корчова-Краковець в 10:00. Забастовка уже согласована с местными властями.

Их причина – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

Польские перевозчики требуют доступ к «Шляху», вернуть украинским перевозчикам разрешения, отдельные очереди для авто на еврономерах и для пустых фур и другое

Джерело: https://t.me/u_now/116803

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