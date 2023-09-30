Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 45

Політологи кремля визнали «день возʼєднання нових регіонів з росією» несправжнім святом

Політологи кремля визнали «день возʼєднання нових регіонів з росією» несправжнім святом

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У москві до «свята возʼєднання» «нових регіонів» з росією готуються за звичним сценарієм. На красній площі відбудеться мітинг-концерт, виступить й путін.

По всій рф заплановані святково-примусові заходи під гаслом «Одна країна, одна сім’я, одна росія». Дуже нагадує «Один народ, один райх, один фюрер» – гасло  німецьких нацистів.

Проте вже зараз у росії навіть провладні політологи визнають, що це «таке собі свято. На території всіх регіонів йдуть важкі бойові дії. Їхні столиці Запоріжжя та Херсон під владою України… Головне – за рік у нас немає великих перемог, а ЗСУ наступає, тому мешканці Запорізької та Херсонської областей не мають повної впевненості, що вони не опиняться знову в Україні після якихось «жестів доброї волі». І головне – це свято буде справжнім лише після входження Одеси, Миколаєва та Харкова до складу росії».

Джерело: https://t.me/spravdi/33683

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нет, это не про расчлененку, хотя и дело было в Питере
Сегодня 07:32    15
Оперативна інформація станом на 06.00 30 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    50
Ярослав Гунько, Ваффен-СС і Канада
Сегодня 06:51    69
Глава Госдепа: путин и Байден могут встретиться, чтобы остановить войну
Сегодня 06:30    96
The Insider рассказывает, как российская пропаганда выдумывает истории о массовом героизме путинских войск
Сегодня 06:20    93
Убытки агросектора уже достигают $40,2 млрд — глава комитета агрополитики
Сегодня 06:10    89
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    95
Оперативна інформація станом на 18.00 29.09.2023 щодо російського вторгнення
29.09.2023 18:47    149
Объявлено подозрение украинской спортсменке, которая ждет «освобождение» Харькова
29.09.2023 10:02    277
Документальний фільм про Бучу та інтерв'ю з Зеленським отримали премію "Еммі-2023".
29.09.2023 09:50    149
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 