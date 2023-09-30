Політологи кремля визнали «день возʼєднання нових регіонів з росією» несправжнім святом

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У москві до «свята возʼєднання» «нових регіонів» з росією готуються за звичним сценарієм. На красній площі відбудеться мітинг-концерт, виступить й путін.

По всій рф заплановані святково-примусові заходи під гаслом «Одна країна, одна сім’я, одна росія». Дуже нагадує «Один народ, один райх, один фюрер» – гасло німецьких нацистів.

Проте вже зараз у росії навіть провладні політологи визнають, що це «таке собі свято. На території всіх регіонів йдуть важкі бойові дії. Їхні столиці Запоріжжя та Херсон під владою України… Головне – за рік у нас немає великих перемог, а ЗСУ наступає, тому мешканці Запорізької та Херсонської областей не мають повної впевненості, що вони не опиняться знову в Україні після якихось «жестів доброї волі». І головне – це свято буде справжнім лише після входження Одеси, Миколаєва та Харкова до складу росії».

Джерело: https://t.me/spravdi/33683

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