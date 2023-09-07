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Помер Ігор Козловський – український історик та релігієзнавець, який пережив полон "ДНР".

Помер Ігор Козловський – український історик та релігієзнавець, який пережив полон ДНР.

Йому було 69 років. Як повідомили ВВС Україна колеги діяча, причиною смерті став серцевий напад.

Кандидат історичних наук Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень і міжнародних духовних стосунків у Донецьку. Викладав на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Коли розпочалися воєнні дії на Донбасі, вчений не зміг виїхати, бо залишився доглядати за сином, який мав синдром Дауна та був паралізованим.

У 2016 році його затримали силовики самопроголошеної "ДНР". Його звинувачували в проукраїнських поглядах і зберіганні зброї.

Він просидів за ґратами майже два роки, у полоні з нього знущалися та піддавали тортурам. Його звільнили в рамках одного з обмінів.

Після звільнення він продовжив свою наукову діяльність.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18825

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