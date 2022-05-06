Посевная кампания в Дергачевском районе сорвана: фермеры ограблены, поля – заминированы

Посевной кампании в Дергачевском районе в этом году не будет. Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что посевной кампании в этом году не будет, потому что фермерские хозяйства либо уничтожены, либо разграблены оккупантами, а посевные площади засеяны минами и снарядами", - рассказал Вячеслав Задоренко.

Глава громады добавил, что российские оккупанты продолжают активно обстреливать город Дергачи, ближайшие поселки и села. В результате обстрелов, кроме Дергачей, сильно пострадали населенные пункты Прудянка, Слатино, Русская Лозовая и некоторые другие села, где уничтожены многие частные дома, магазины, предприятия и прочее.

До сих пор оккупированы Токаровский, Проходовский, Казачелопанский старостинские округа, Цуповка Прудянского округа, поселок Питомник и село Новое Русско-Лозовского округа. Организовать зеленые коридоры из них невозможно, потому что с российской стороны никто не собирается обсуждать этот вопрос.

Кроме того, пока не представляется возможным возобновить газоснабжение в громаде, поскольку поврежденный участок газопровода находится на территории, где сейчас продолжаются боевые действия.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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