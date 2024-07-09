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Посол Германии об ударе по "Охматдету": Так выглядит готовность рф к переговорам

Посол Германии об ударе по Охматдету: Так выглядит готовность рф к переговорам

Посол Германии в Украине Мартин Йегер прокомментировал попадание по территории детской больницы "Охматдет" в Киеве в результате массированной ракетной атаки россии утром 8 июля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение он опубликовал в X (Twitter).

Он указал, что российская атака привела к погибшим и раненым в Киеве, а "Охматдет" подвергся разрушениям.

"Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность россии к переговорам и ее желание мира", – отметил Егер.

В то же время посол Австрии Арад Бенкьо назвал чистым террором попадание по территории детской больницы "Охматдет".

Джерело: eurointegration.com.ua

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