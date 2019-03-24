Президент: Коаліції з Кремлем - проти України

Президент Петро Порошенко особливо наголошує на важливості відповідальної позиції на виборах, бо питання для України поставлено так - чи зможемо ми зберегти справжню незалежність від Росії. «Чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну? Чи допустять українці реванш проросійських сил та перемогу зручних для Росії кандидатів на виборах Президента та Верховної Ради?», - додав він.

«Нам потрібно знову і знову нагадувати людям про справжній зміст вибору, який нам належить зробити. І не соромитись нагадувати людям про ціну помилки, якщо вона буде допущена», - сказав Глава держави під час засідання Ради регіонального розвитку Чернівецької області.

«Ми маємо побачити справжні питання, приховані за прізвищами в бюлетені. І російські телеефіри нам дуже допомагають навести різкість», - підкреслив Президент.

Глава держави підкреслив: «Нам потрібно всім бачити справжні ставки на цих виборах. Адже Путін цю ставку дуже добре знає і не приховує, який результат його категорично не влаштовує».

«Ви бачили вчора новини і відео з Кремля. Побігли до Путіна. Вони економіку обговорюють. Вони обговорюють як посадити знову Україну на російську «газову голку». Вони вже союзи обговорюють, які будуть створені після президентських виборів, після парламентських виборів», - зазначив Петро Порошенко.

«І вони самі стверджують, що вони об’єднаються. Проти кого вони об’єднаються? Проти України. Проти кожного з нас», - наголосив Президент. За його словами, не змігши прорвати фронт на сході, подолати, розшматувати Україну, Кремль зараз уже не соромиться підривати нашу єдність зсередини. «Ось майбутня парламентська коаліція - з Кремля пряма пропозиція і відповідна реакція ЗМІ», - сказав Петро Порошенко.

«Економіку вони обговорюють, в той час коли наші хлопці гинуть на фронті», - додав Президент.

За словами Петра Порошенка, саме тому зараз російська пропаганда хоче очорнити та принизити в очах українців все, що зроблено. Він вкотре підкреслив, що президент Путін ніколи не змириться з тим, що Україна вийшла зі сфери впливу Росії, ніколи не змириться з тим, що ми зробили свій вибір євроінтеграційного шляху розвитку держави.

«Що вони поїхали туди вимолювати, які економічні інтереси? Що вони зі сльозами на очах, простягнувши руку, поповзли на колінах і просили у Путіна? Ці поповзли, а інші тут з екранів телебачення інформують, що вони тут стануть на коліна і будуть плакати. Хочу нагадати всім – Москва сльозам не вірить», - сказав Президент.

Глава держави також нагадав слова гімну української армії «Зродились ми великої години»: «Бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ».

Источник: president.gov.ua

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