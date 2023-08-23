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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Росію для зустрічі з Путіним, щоб обговорити зернову угоду, хоча спочатку очікувалось, що зустріч відбудеться в Анкарі, — пише турецьке видання Yeni Şafak.

Видання з посиланням на близькі до адміністрації Ердогана джерела повідомляє, що нібито готується візит президента Туреччини до рф і він "критичної ваги" для домовленості щодо продовження зернової ініціативи.

"Вероятно, Путин не полетит на встречу с Эрдоганом, а пригласит Эрдогана к себе",- говорят "дезертиры из российского экономического блока", осевшие в Турции в ожидании "лучших времён".

Формальная причина значения не имеет. Реальная: Путин банально боится покидать пределы России, опасаясь того, что в Россию он больше не вернётся... даже из Турции, которая не находится в зоне действия МУС.

Так что ничего нового мы не узнали.

К слову, мы были бы заинтересованы в том, чтобы переговоры остались безрезультатными. Тогда Турция, играя с Москвой на повышение ставок, поставит Украине несколько военных "устройств" и много "интересной" информации.

Если же переговоры пройдут успешно, Украина вернёт "денежную артерию".

Так что тут итог будет либо в плюс военной отрасли, либо экономической.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним

Джерело: https://t.me/cynic2020/8091

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