Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Росію для зустрічі з Путіним, щоб обговорити зернову угоду, хоча спочатку очікувалось, що зустріч відбудеться в Анкарі, — пише турецьке видання Yeni Şafak.

Видання з посиланням на близькі до адміністрації Ердогана джерела повідомляє, що нібито готується візит президента Туреччини до рф і він "критичної ваги" для домовленості щодо продовження зернової ініціативи.

"Вероятно, Путин не полетит на встречу с Эрдоганом, а пригласит Эрдогана к себе",- говорят "дезертиры из российского экономического блока", осевшие в Турции в ожидании "лучших времён".

Формальная причина значения не имеет. Реальная: Путин банально боится покидать пределы России, опасаясь того, что в Россию он больше не вернётся... даже из Турции, которая не находится в зоне действия МУС.

Так что ничего нового мы не узнали.

К слову, мы были бы заинтересованы в том, чтобы переговоры остались безрезультатными. Тогда Турция, играя с Москвой на повышение ставок, поставит Украине несколько военных "устройств" и много "интересной" информации.

Если же переговоры пройдут успешно, Украина вернёт "денежную артерию".

Так что тут итог будет либо в плюс военной отрасли, либо экономической.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8091

Новости портала «Весь Харьков»