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Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Вроде все грамотно: ударные вертолеты КА-52 при поддержке МИ-8 занимаются окопами. Су-25 занимаются артой и техникой. Су-34 командными пунктами, логистикой, резервами.

У каждого эшелона свое основное вооружение. Ударные вертаки-пушки, НУРСы. Су-25 - ФАБы. Су-34 КАБ, УПАБ, ФАБ. НУРС - живая сила. ФАБ - живая сила, техника. КАП, УПАБ - мосты, особопрочные укрытия, инфраструктура. Именно для этого создавались эти авиабомбы.

Теперь как все это "бросать". Горизонтальный полет - точность\вероятность поражения самолета. Пикирование- максимальная точность\сложность. Кабрирование - отсутствие поражения\минимальная точность. Самое простое и точное горизонтальный полет.

Остается самое "простое" - уничтожить ПВО противника. По плану му-му Искандеры поражают на оперативно-тактическую глубину, Ту-95 крылатыми ракетами Х-101 на стратегическую, истребители Су-30СМ противорадиолокационными ракетами Х-31П, Х-59 фронтовая зона.

24.02 му-му запускает средства поражения и какашенков провозглашает "уничтожение" ПВО Украины. Вертушки и самолеты в горизонтальном полете, каждый эшелон на своей высоте полетел. К концу марта - долетались. 300 сбитых. Эффекта от применения бомб - НОЛЬ.

Перенасыщенная оборона ВСУ условными "Стингерами", "посадило" за месяц около 20% парка вертушек КА-52. А Су-34 вообще стали за март "семечками", которые на большой высоте ПВО Украины нащелкали порядка 15% парка. Су-34 полностью провалил план применения.

И только "хитрожопые" летчики Су-25 орков почти сразу перешли на кабрирование и минимальные высоты, что сделало их потери не такими большими. Но это резко снизило эффективность применения самолетов. ФАБы стали падать неточно или вообще не взрываться.

Причина в том, что Су-25 летают еще со времен Афгана. Опыт применения. А ФАБы на низкой высоте требуют "замедления" в виде парашютов, что не было предусмотрено. В итоге бомбы не успевали взводиться. Нужно 6 сек или min 200 м высоты.

Самолеты "сели". Орков это особо не интересовало. Был май-июль. Были снаряды, ракеты. Арта орков как то справлялась с огневым поражением на линии фронта. ПВО Украины укреплялось и Сушки пидоров боялись залетать далее линии фронта. В моду вошло Кабрирование.

Ракеты,снаряды "закончились" - опять достали из сарая бомбы. Возник вопрос как применять? С ФАБами все понятно, с кабрирования по окопам. Но тяжелые ФАБы летят не далеко, поэтому НУРСы и ФАБ-100, 250. Иначе самолет залетит далеко и его собьют. Точности мало.

А что делать Су-34 с высокоточными бомбами для поражения инфраструктуры в глубоком тылу? Ничего лучше не придумали, как стрелять по окопам. Эффективность только по звуку и воронке. Зато Сушка не входит в зону ПВО. Но здесь появились нюансы.

КАБы с телевизионной\лазерной системой наведения требуют чистого неба и самолета подсветки. Дым на линии фронта всегда , а второй самолет -лишняя цель. Страшно неудобно. В противном случае бомба падает куда угодно. Эффективность низкая.

Хули, тогда есть "грозные" УПАБы подумали орки. Кричали везде, что сейчас закидают на 40-50 км. Еще и точно, т.к. есть GPS наведение. Но сука как всегда появились нюансы.

В стратегической глубине основного применения УПАБов практически нет станций РЭБ, глушителей сигнала GPS. А в фронтовой зоне 10-50 км орки сами подогнали станции Красуха, Житель, Поле-21, чтобы глушить БПЛА. Станции глушат все в т.ч. и сигнал ГЛОНАСС.

Бомба УПАБ, подлетая к линии фронта становится "слепой" из-за "friendly fire" со стороны РЭБ орков. Эффективность превращается в ноль. Взрыв будет, но... Использование дорогих, высокоточных, бункерных бомб против пехоты - из пушки по воробьям.

Способно это "чудо оружие" нанести ущерб - способно. Способно ли оно изменить ход ведения войны - нет. Слава ПВО Украины‼️ Верим в ВСУ!

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Джерело: @Kartinamaslom5

Новости портала «Весь Харьков»

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