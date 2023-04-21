Про КАБы, ФАБы, УПАБы. Общий план для авиации на вторжение

Вроде все грамотно: ударные вертолеты КА-52 при поддержке МИ-8 занимаются окопами. Су-25 занимаются артой и техникой. Су-34 командными пунктами, логистикой, резервами.

У каждого эшелона свое основное вооружение. Ударные вертаки-пушки, НУРСы. Су-25 - ФАБы. Су-34 КАБ, УПАБ, ФАБ. НУРС - живая сила. ФАБ - живая сила, техника. КАП, УПАБ - мосты, особопрочные укрытия, инфраструктура. Именно для этого создавались эти авиабомбы.

Теперь как все это "бросать". Горизонтальный полет - точность\вероятность поражения самолета. Пикирование- максимальная точность\сложность. Кабрирование - отсутствие поражения\минимальная точность. Самое простое и точное горизонтальный полет.

Остается самое "простое" - уничтожить ПВО противника. По плану му-му Искандеры поражают на оперативно-тактическую глубину, Ту-95 крылатыми ракетами Х-101 на стратегическую, истребители Су-30СМ противорадиолокационными ракетами Х-31П, Х-59 фронтовая зона.

24.02 му-му запускает средства поражения и какашенков провозглашает "уничтожение" ПВО Украины. Вертушки и самолеты в горизонтальном полете, каждый эшелон на своей высоте полетел. К концу марта - долетались. 300 сбитых. Эффекта от применения бомб - НОЛЬ.

Перенасыщенная оборона ВСУ условными "Стингерами", "посадило" за месяц около 20% парка вертушек КА-52. А Су-34 вообще стали за март "семечками", которые на большой высоте ПВО Украины нащелкали порядка 15% парка. Су-34 полностью провалил план применения.

И только "хитрожопые" летчики Су-25 орков почти сразу перешли на кабрирование и минимальные высоты, что сделало их потери не такими большими. Но это резко снизило эффективность применения самолетов. ФАБы стали падать неточно или вообще не взрываться.

Причина в том, что Су-25 летают еще со времен Афгана. Опыт применения. А ФАБы на низкой высоте требуют "замедления" в виде парашютов, что не было предусмотрено. В итоге бомбы не успевали взводиться. Нужно 6 сек или min 200 м высоты.

Самолеты "сели". Орков это особо не интересовало. Был май-июль. Были снаряды, ракеты. Арта орков как то справлялась с огневым поражением на линии фронта. ПВО Украины укреплялось и Сушки пидоров боялись залетать далее линии фронта. В моду вошло Кабрирование.

Ракеты,снаряды "закончились" - опять достали из сарая бомбы. Возник вопрос как применять? С ФАБами все понятно, с кабрирования по окопам. Но тяжелые ФАБы летят не далеко, поэтому НУРСы и ФАБ-100, 250. Иначе самолет залетит далеко и его собьют. Точности мало.

А что делать Су-34 с высокоточными бомбами для поражения инфраструктуры в глубоком тылу? Ничего лучше не придумали, как стрелять по окопам. Эффективность только по звуку и воронке. Зато Сушка не входит в зону ПВО. Но здесь появились нюансы.

КАБы с телевизионной\лазерной системой наведения требуют чистого неба и самолета подсветки. Дым на линии фронта всегда , а второй самолет -лишняя цель. Страшно неудобно. В противном случае бомба падает куда угодно. Эффективность низкая.

Хули, тогда есть "грозные" УПАБы подумали орки. Кричали везде, что сейчас закидают на 40-50 км. Еще и точно, т.к. есть GPS наведение. Но сука как всегда появились нюансы.

В стратегической глубине основного применения УПАБов практически нет станций РЭБ, глушителей сигнала GPS. А в фронтовой зоне 10-50 км орки сами подогнали станции Красуха, Житель, Поле-21, чтобы глушить БПЛА. Станции глушат все в т.ч. и сигнал ГЛОНАСС.

Бомба УПАБ, подлетая к линии фронта становится "слепой" из-за "friendly fire" со стороны РЭБ орков. Эффективность превращается в ноль. Взрыв будет, но... Использование дорогих, высокоточных, бункерных бомб против пехоты - из пушки по воробьям.

Способно это "чудо оружие" нанести ущерб - способно. Способно ли оно изменить ход ведения войны - нет. Слава ПВО Украины‼️ Верим в ВСУ!

Джерело: @Kartinamaslom5

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