Про важливість обмежитиспоживання електроенергії - ДСНС

Росія масово атакує ракетами енергетичну інфраструктуру України. Її мета – дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку.

- Сьогодні ввечері, 10 жовтня, на українську енергосистему чекає стрес-тест на міцність. І кожен українець здатен допомогти його пройти.

- Для цього потрібно мінімізувати споживання електроенергії.

З 17:00 до 23:00 не вмикайте такі енерговитратні прилади, як:

● електрообігрівачі

● бойлери

● електроплити

● мікрохвильовки

● пральні машини

● електрочайники

● кавоварки

● праски

- Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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