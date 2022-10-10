Про важливість обмежитиспоживання електроенергії - ДСНС
Росія масово атакує ракетами енергетичну інфраструктуру України. Її мета – дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку.
- Сьогодні ввечері, 10 жовтня, на українську енергосистему чекає стрес-тест на міцність. І кожен українець здатен допомогти його пройти.
- Для цього потрібно мінімізувати споживання електроенергії.
З 17:00 до 23:00 не вмикайте такі енерговитратні прилади, як:
● електрообігрівачі
● бойлери
● електроплити
● мікрохвильовки
● пральні машини
● електрочайники
● кавоварки
● праски
- Так кожен зможе зробити нашу енергосистему більш стійкою, поки завершиться екстрене відновлення!
Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV