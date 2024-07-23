Пропаганда зомбує росіян тим, що удар по «Охматдиту» – це постановка і бутафорія

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

z-ресурси зняли постановче відео, на якому лікареві Олегу Голубченку з «Охматдиту», який розбирав завали одразу після ракетного удару, нібито наносять донорську кров на медичний халат.

Цей фейк був одразу розвінчаний багатьма фактчекерами. Якщо коротко, то на відео в актора замазана фарбою ліва штанина. У справжнього Голубченка вона чиста. На халаті останнього шов на спині. У фейкового – шва немає. Справжній Голубченко був у заляпаних кроксах, а не кедах.

- У російському уявленні всі жахливі збитки і руйнування цієї війни – підроблені. Жодного горя тут немає, смертей немає, проте є мобільні бригади злісних русофобів, які негайно виїжджають на місця прильотів для розбризкування фальшивої крові – виключно з метою напаскудити миролюбній нації пушкіністів.

Вся їхня війна – реконструкція. Заперечуючи шкоду і горе, які вони вже заподіяли українцям, вони все ще думають, що десь у них у запасі є можливість «справжнього» удару, який одразу зламає весь опір, – зазначає політична психологиня Світлана Чуніхіна.

Джерело: https://t.me/spravdi/40332

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