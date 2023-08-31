Північна Корея провела навчання з тактичною ядерною зброєю

Північна Корея провела навчання, що імітує завдання ударів тактичною ядерною зброєю по цілях в Південній Кореї — Центральне телеграфне агентство Кореї.

Перед початком навчань із заявою виступив Генштаб Північнокорейської народної армії:

"США та Південна Корея відпрацьовують сценарій превентивного ядерного удару по КНДР.

Авантюрні агресивні військові навчання супротивника Ulji Freedom Shield досягли свого апогею. Вони становлять серйозну загрозу, оскільки відповідають сценарію превентивного ядерного удару по КНДР", — цитує заяву північнокорейських військових ЦТАК.

Джерело: https://t.me/znua_live/110049

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