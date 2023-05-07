путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу, — WP
Судя по слитым секретным документам США, российский диктатор путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу.
После резких нападок Пригожина на руководство министерства обороны рф в ведомстве начали планировать информационную войну против него.
Однако минобороны не хотело бороться с Пригожиным, планировалось «найти союзников с равным статусом для борьбы с ним».
По данным издания, Пригожин просил путина продолжить набирать наемников в тюрьмах, обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.
Однако в слитных документах говорится, что путин велел Пригожину самому решать эти вопросы с минобороны, фактически приняв сторону своих генералов.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/16257