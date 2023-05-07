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путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу, — WP

путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу, — WP

Судя по слитым секретным документам США, российский диктатор путин принял сторону Минобороны в конфликте Пригожина с Шойгу.

После резких нападок Пригожина на руководство министерства обороны рф в ведомстве начали планировать информационную войну против него.

Однако минобороны не хотело бороться с Пригожиным, планировалось «найти союзников с равным статусом для борьбы с ним».

По данным издания, Пригожин просил путина продолжить набирать наемников в тюрьмах, обучать недавно мобилизованных и способствовать вербовке иностранных боевиков, особенно афганцев.

Однако в слитных документах говорится, что путин велел Пригожину самому решать эти вопросы с минобороны, фактически приняв сторону своих генералов.

#жабогадюкинг

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16257

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