путинизм – настоящая оруэлловщина
В россии режиссёру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук впаяли шесть лет за спектакль «Финист – Ясный Сокол», рассказывающий о девушках, попавших в лапы вербовщиков-террористов ИГИЛ*.
Всё обвинение основывается на доносе и двух антинаучных экспертизах. А сама пьеса получила аж две «Золотые маски» и была отмечена благодарностями ФСИН.
Девушек обвинили в оправдании терроризма, хотя вся суть спектакля – о прямо противоположном.
Этот приговор о том, что путинизм – настоящая оруэлловщина.
Они бьют по больнице, выдавая её за военный объект.
Они судят за оправдание терроризма тех, кто рассказывал о страшных последствиях.
Они жмут руки настоящим террористам, считая их геополитическими партнёрами.
Им проще загубить две невинные жизни и закатать этих противниц войны в тюрьму. Потому что если обвинение развалится, а судья вынесет справедливое решение, то, по логике вещей, последствия должны бы наступить уже для дебилов, которые это дело возбудили.
Это ведь только путин может называть террористов союзниками россии по борьбе с терроризмом.
А вина в этой стране у всех теперь одна – инакомыслие.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11270