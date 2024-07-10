В россии режиссёру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук впаяли шесть лет за спектакль «Финист – Ясный Сокол», рассказывающий о девушках, попавших в лапы вербовщиков-террористов ИГИЛ*.

Всё обвинение основывается на доносе и двух антинаучных экспертизах. А сама пьеса получила аж две «Золотые маски» и была отмечена благодарностями ФСИН.

Девушек обвинили в оправдании терроризма, хотя вся суть спектакля – о прямо противоположном.

Этот приговор о том, что путинизм – настоящая оруэлловщина.

Они бьют по больнице, выдавая её за военный объект.

Они судят за оправдание терроризма тех, кто рассказывал о страшных последствиях.

Они жмут руки настоящим террористам, считая их геополитическими партнёрами.

Им проще загубить две невинные жизни и закатать этих противниц войны в тюрьму. Потому что если обвинение развалится, а судья вынесет справедливое решение, то, по логике вещей, последствия должны бы наступить уже для дебилов, которые это дело возбудили.

Это ведь только путин может называть террористов союзниками россии по борьбе с терроризмом.

А вина в этой стране у всех теперь одна – инакомыслие.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11270

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