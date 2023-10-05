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Рашисти обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району

Рашисти обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району

Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та 7 поранених. Інформація уточнюється.

Всі профільні служби працюють на місці чергового терору проти мирного населення, вчиненого російським агресором.

Повідомляється, що в кафе проходив поминальний обід, через що заклад був заповнений людьми

Удар по с. Гроза став наймасштабнішим за кількістю загиблих на території Харківської області з початку війни, —  речниця очільника ОВА Олена Шаповал

29 из 49 погибших удалось идентифицировать после ракетного удара ВС РФ по магазину и кафе в селе Гроза Харьковской области, — сообщил глава МВД Клименко. Он говорит, что под завалами еще могут находиться люди.

Также Клименко добавил, что у правоохранителей есть подозрение о том, что на объект «навели» российский удар, потому что попадание было точным.

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Джерело: https://t.me/c/1188109926/45886

Новости портала «Весь Харьков»

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