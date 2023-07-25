рашистские пропагандоны военкоры истерят, что по Крыму сегодня прилетели не только беспилотники (около 20 штук), но и 4 ракеты Storm Shadow

Все 4 поразили цели (не будем спорить с этим утверждением): аэродром в с. Вольное и военную ремонтную базу в с. Новостепное. На последней хранилось значительное количество военной техники и боеприпасов рашистов.

В Криму міг бути знищений склад з ракетами П-800 «Онікс», якими росія обстрілює інфраструктуру Одеси, - кримські партизани.

#Крым #бавовна

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20713

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