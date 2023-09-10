Разогнали фейк о мобилизации мужчины со 2-й группой инвалидности

«Никто его в армию не забирает»: в Сумском ТЦК опровергли информацию о мобилизации мужчины со 2-й группой инвалидности

Александра отправили на ВВК для обновления нужных документов для снятия с учета. Согласно решению медкомиссии, он непригоден к военной службе.

Эту же информацию в СМИ рассказал и адвокат Александра. Отметил, что мужчину вызвали в ТЦК для обновления данных в связи с новыми поправками о мобилизации. А в медкомиссию его направили, чтобы подтвердить документы об инвалидности. Так как сейчас в Украине началась проверка подобных документов, чтобы выявить взяточников и уклонистов.

«В военкомате его просто отправили на медкомиссию. А уже на медкомиссии какая-то врач пошутила про «легкую работу» в армии. Саша рассказал об этом подруге, и понеслось. К военкомам вопросов нет, есть к медкомиссии, что они так «шутят», - сообщил адвокат.

Джерело: https://t.me/u_now/111607

Новости портала «Весь Харьков»