Річниця «харківської конфузії» для росіян або як деокупація регіону розбила фейк про «росію тут назавжди»
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
«Від контрнаступу ЗСУ в 2023-му очікували такого ж стрімкого ефектного успіху, як восени 2022-го, але росіяни вміють вчитися на своїх помилках», – такими словами пропаганда рф відзначила річницю звільнення Харківщини.
І підбиваючи невтішні підсумки тих подій, відзначила, що «через місяці після харківської конфузії російське командування провело роботу над помилками. Мобілізація дозволила вибудувати оборону необхідної щільності, і вона виявилася куди більш завзятою і майстерною, а інженерне обладнання місцевості стало на порядок краще, ніж восени 2022 року».
Насправді, тоді «непросте рішення» втекти з Харківщини пропаганда пояснювала по-різному. Але в цілому опинилася у загальному «харківському котлі», з якого за великим рахунком не може вибратися й досі. Хіба що огородила його «обороною необхідної щільності та переможними реляціями».
Найголовніше, щоб західна підтримка українців ставала ще сильнішою та непохитною. Сили оборони України щодня доводять свою дієвість. А головні російські «конфузії» ще попереду.
Джерело: https://t.me/spravdi/33267