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Річниця «харківської конфузії» для росіян або як деокупація регіону розбила фейк про «росію тут назавжди»

Річниця «харківської конфузії» для росіян або як деокупація регіону розбила фейк про «росію тут назавжди»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

«Від контрнаступу ЗСУ в 2023-му очікували такого ж стрімкого ефектного успіху, як восени 2022-го, але росіяни вміють вчитися на своїх помилках», – такими словами пропаганда рф відзначила річницю звільнення Харківщини.

І підбиваючи невтішні підсумки тих подій, відзначила, що «через місяці після харківської конфузії російське командування провело роботу над помилками. Мобілізація дозволила вибудувати оборону необхідної щільності, і вона виявилася куди більш завзятою і майстерною, а інженерне обладнання місцевості стало на порядок краще, ніж восени 2022 року».

Насправді, тоді «непросте рішення» втекти з Харківщини пропаганда пояснювала по-різному. Але в цілому опинилася у загальному «харківському котлі», з якого за великим рахунком не може вибратися й досі. Хіба що огородила його «обороною необхідної щільності та переможними реляціями».

Найголовніше, щоб західна підтримка українців ставала ще сильнішою та непохитною. Сили оборони України щодня доводять свою дієвість. А головні російські «конфузії» ще попереду.

Джерело: https://t.me/spravdi/33267

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