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Річниця визволення Балаклії від російських окупантів.

Річниця визволення Балаклії від російських окупантів.

8-го вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції наші воїни повернули місто під контроль України.

Балаклія була важливим вузлом комунікацій на півдні Харківської області, а її деокупація створила сприятливі умови для розвитку наступу на Куп’янськ.

Наступальні дії будувалися на взаємодії танкових, механізованих і легких моторизованих підрозділів за активної підтримки далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Після прориву ворожої оборони успіх розвивали мобільні рейдові групи.

Дякую українським захисникам!

Разом - до Перемоги!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Джерело: https://www.facebook.com/UALandForces

Новости портала «Весь Харьков»

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