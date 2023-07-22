рф готовит на оккупированных территориях Украины имитацию выборов

Российские оккупанты планируют имитировать выборы в свой псевдопарламент на оккупированных территориях, которые состоятся в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В сентябре в россии состоится имитация выборов в свой псевдопарламент, а также местные "выборы", которую враг планирует провести и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Однако, по данным ЦНС, местное население, проигнорировавшее так называемый референдум в 2022 году, не собирается участвовать в "выборах" на оккупированных территориях. Таким образом, террористы планируют повторить свою тактику с прошлого года и осуществить "выездные выборы", продолжая растягивать процесс голосования на несколько дней.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20561

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