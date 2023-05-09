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РФ снова заблокировала работу "зерновой инициативы" - Мининфраструктуры Украины

РФ снова заблокировала работу зерновой инициативы - Мининфраструктуры Украины

Российская сторона отказывается регистрировать суда на вход и проводить их инспекции, заявили в Киеве. По информации министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в территориальных водах Турции ожидают инспекцию 90 судов, из которых 62 - идущие под загрузку.

"Деструктивная политика России" делает невозможным "согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", указывает ведомство. В Киеве подчеркнули, что такой подход противоречит условиям действующего соглашения.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27231

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