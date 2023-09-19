росія бреше про «утиски російськомовних українців», аби уникнути відповідальності за геноцидну війну

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

18 вересня в Міжнародному суді ООН відновлюються слухання за позовом України проти росії щодо порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

▶️ З метою створення підстав для війни росія навмисно поширювала неправдиві твердження про буцімто акти геноциду щодо росіян і російськомовного населення в Луганській та Донецькій областях.

▶️ російська агресія – незаконна, а російська аргументація причин агресії – фальшива.

▶️ Саме росія веде на території України геноцидну війну: вдається до умисних обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури, здійснює страти, депортує українських дітей та реалізує політику деукраїнізації на окупованих територіях.

▶️ Україна подала відповідний позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі ще 26 лютого 2022 року. Це один з двох позовів до цього суду і його рішення є обов'язковими для держав-членів ООН.

Джерело: https://t.me/spravdi/33458

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