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росія в суді забрехалась

росія в суді забрехалась

Представитель россии отказывается признавать заявления своих должностных лиц и путлера от февраля 2022 года о том, что полномасштабное вторжение рф в Украину началось для борьбы с якобы «геноцидом» на Донбассе

18 сентября в Гааге началось слушание по делу «Украина против россии», в рамках которого Украина доказывает, что россия злоупотребила положениями Конвенции о запрете геноцида для того, чтобы начать необоснованное военное вторжение. Для этого украинская сторона привела ряд заявлений российских чиновников, а именно путлера, секретаря Совбеза Медведева, главы МИД Лаврова, послов россии при ООН и ЕС.

Российский агент Кузьмин отрицал эти намерения рф и заверил, что россия начала войну "по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции по геноциду".

"Украина говорит о том, что россия использовала слово "геноцид" для описания действий украинской власти. Но заявления не могут быть нарушением", – добавил он.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23746

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