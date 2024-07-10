Росія влаштувала в ООН ланч з котлетою по-київськи в меню

Після засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит», РФ улаштувала ланч з нагоди свого президентства в Радбезі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, основаною стравою в меню зазначено котлету по-київськи з картопляним пюре.

«Моральна деградація російської дипломатії очевидна», – сказав у коментарі Укрінформу постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

За його словами, спілкування за службовою необхідністю з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.

«Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте, - сказав Кислиця. - Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США», - зауважив український дипломат.

На засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що ланч, який організувала Росія, оплачений кривавими грошима. «Не можу зрозуміти, як можна потискати руку Небензі й приймати запрошення на ланч із ним, оплачений кривавими грошима», – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок Кислиця заявив, що Росія намагається фізично знищити українських дітей, яких не може викрасти й «перевиховати».

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»