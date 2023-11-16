росія воює на грузинських БМП виробництва України

Українці під Авдіївкою вперше підбили на передовій БМП-1У «Шквал», яка була захоплена росіянами ще під час війни в Грузії та була експонатом в музеї.

Ці бойові машини виготовлялись в Україні та були захоплені росією в ході російсько-грузинської війни у 2008 році.

На кадрах 47-ої бригади можна побачити відірваний внаслідок детонації боєкомплекту бойовий модуль КБА-105 «Шквал», який встановлювався на БМП.

Треба зауважити, що замість української 30-мм гармати ЗТМ-1 росіянами на модуль було встановлено радянську гармату 2А72.

Під час російсько-грузинської війни 2008-го року армія рф захопила 14 грузинських БМП-1У «Шквал». Перед тим Україна поставила до Грузії 15 таких бойових машин піхоти.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/42916

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