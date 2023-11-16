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росія воює на грузинських БМП виробництва України

Українці під Авдіївкою вперше підбили на передовій БМП-1У «Шквал», яка була захоплена росіянами ще під час війни в Грузії та була експонатом в музеї.

Ці бойові машини виготовлялись в Україні та були захоплені росією в ході російсько-грузинської війни у 2008 році.

На кадрах 47-ої бригади можна побачити відірваний внаслідок детонації боєкомплекту бойовий модуль КБА-105 «Шквал», який встановлювався на БМП.

Треба зауважити, що замість української 30-мм гармати ЗТМ-1 росіянами на модуль було встановлено радянську гармату 2А72.

Під час російсько-грузинської війни 2008-го року армія рф захопила 14 грузинських БМП-1У «Шквал». Перед тим Україна поставила до Грузії 15 таких бойових машин піхоти.

росія воює на грузинських БМП виробництва України

росія воює на грузинських БМП виробництва України

росія воює на грузинських БМП виробництва України

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/42916

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