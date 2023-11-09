росія знову бреше про «Азов»

Повідомлення про те, що «Азов» нібито розпочав рекрутингову кампанію у Франції та запустив відповідний сайт, є фейком

Брехня: командування бригади «Азов» оголосило про рекрутинг до своїх лав громадян Франції – на вулицях Парижа роздають пропагандистські листівки з емблемою підрозділу і портретом президента України Зеленського. Цю новину тиражують російські ЗМІ та кремлівські Telegram-канали.

Правда: інформації щодо проведення рекрутингу у Франції немає ні на офіційному сайті (https://azov.org.ua/) підрозділу, ні на їхній сторінці у мережі (http://surl.li/mxtrb) «Х» (колишній Twitter), розібралися фактчекери проєкту БезБрехні.

Що стосується нібито французької версії сайту – це теж фальсифікація. Сайт скопійований з реального сайту підрозділу «Азов», однак декілька деталей видають фейк:

● сайт хоч і повторює в загальних рисах оригінал, але на відміну від нього виконаний – головна сторінка – у жовтій колористиці з прапорами «Азову». Решта сторінок – мають біле тло. В оригінальному сайті стиль мілітарі – оливовий, відтінки зеленого, чорний, сірий.

● аналогічно випадає із загального стилю анкета на фейковому сайті – це просто звичайна гугл-форма із заставкою з президентом України. У справжньому варіанті анкети мають іншу структуру, яка має оригінальні риси, а не шаблонні, як на фейковій платформі.

● Володимир Зеленський безпосереднього відношення до підрозділу не має. І «Азов» не використовує його образ у своїх заходах, рекламах, інформуванні.

Джерело: https://t.me/spravdi/34501

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